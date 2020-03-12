الدينار العراقي يواصل ’التراجع’ أمام الدولار

وسجل الدولار سعراً وصل الى 121.350 دينار عراقي صباح اليوم بدلاً من 121.250 دينار عراقي صباح يوم أمس الأربعاء، وبهذا يكون الدينار قد فقد جزء واضح من قيمته بنهاية الأسبوع.
ويظهر جدول سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الاميركي اسعار الصرف كالاتي:
البورصة - السعر..
الكفاح 121,350 دينار عراقي
الحارثية 121,450 دينار عراقي
السليمانية 121,650 دينار عراقي
كركوك 121,650 دينار عراقي
اربيل 121,550 دينار عراقي
البصرة 121,700 دينار عراقي
الموصل 121,700 دينار عراقي
النجف 121,450 دينار عراقي
وسجل سعر البيع والشراء في الصيرفات:
شراء 120,750
بيع 121,750