الدينار العراقي يواصل ’التراجع’ أمام الدولار

وسجل الدولار سعراً وصل الى 121.350 دينار عراقي صباح اليوم بدلاً من 121.250 دينار عراقي صباح يوم أمس الأربعاء، وبهذا يكون الدينار قد فقد جزء واضح من قيمته بنهاية الأسبوع.



ويظهر جدول سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الاميركي اسعار الصرف كالاتي:

البورصة - السعر..



الكفاح 121,350 دينار عراقي

الحارثية 121,450 دينار عراقي

السليمانية 121,650 دينار عراقي

كركوك 121,650 دينار عراقي

اربيل 121,550 دينار عراقي

البصرة 121,700 دينار عراقي

الموصل 121,700 دينار عراقي

النجف 121,450 دينار عراقي



وسجل سعر البيع والشراء في الصيرفات:

شراء 120,750

بيع 121,750