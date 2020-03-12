هل ستستخدم تركيا ورقة قره باغ ضد موسكو !

وجاء في المقال: تركيا غير مبالية بـ ناغورني قره باغ، ولكن إذا تدهورت العلاقات مع روسيا، فيمكنها استخدام التصعيد في هذه المنطقة كإحدى وسائل الضغط على موسكو. ذلك ما لفت إليه في مقابلة مع البوابة الأرمنية Tert.am، في الـ 10 من مارس، منسق مجموعة العمل بمركز آسيا الوسطى والقوقاز في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر سكاكوف.



ويرى سكاكوف أن التدهور الخطير في العلاقات بين موسكو وأنقرة سيؤدي بالتأكيد إلى قيام أذربيجان بأعمال عدائية في منطقة صراع قره باغ. وقال: “(الرئيس الأذربيجاني) إلهام علييف، سيستغل ذلك، لأن مواقف موسكو ستضعف حينها وستعتمد على عوامل أخرى مثل العلاقات مع تركيا بوصفها عضوا في حلف شمال الأطلسي”.



وفي رأيه، فإن هذا السيناريو بالتحديد لوحظ عمليا في المنطقة، من زمن غير بعيد نسبيا، خلال حرب الأيام الأربعة في قره باغ، 2-5 أبريل 2016.



أمّا مدير معهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم في أرمينيا، روبين سافراسيان، فيرى أن أنقرة، على خلفية التناقضات الروسية التركية في إدلب السورية، قد تحاول من جديد توتير الوضع في جنوب القوقاز، في منطقة صراع قره باغ، بدفعها أذربيجان إلى التصعيد في المنطقة.



وكان سافراسيان عبّر عن هذا الرأي في الثاني من مارس، مذكّرا بالزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى باكو، حيث تم التوقيع على اتفاقيات جديدة للتعاون العسكري مع أذربيجان. وحينها، أدلى أردوغان بتصريحات عدوانية ضد الأرمن هناك، مدعيا أن “قره باغ هي أذربيجان”.



وفي رأي سافراستيان، فإن أحداث أبريل 2016 في قره باغ، وفقا لكثير من المراقبين، كانت من تداعيات المواجهة بين موسكو وأنقرة في سوريا.