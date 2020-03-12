الصفحة الرئيسية
0
الخميس 12 آذار 2020 ساعة 12:57

هل ستستخدم تركيا ورقة قره باغ ضد موسكو !

هل ستستخدم تركيا ورقة قره باغ ضد موسكو !
وجاء في المقال: تركيا غير مبالية بـ ناغورني قره باغ، ولكن إذا تدهورت العلاقات مع روسيا، فيمكنها استخدام التصعيد في هذه المنطقة كإحدى وسائل الضغط على موسكو. ذلك ما لفت إليه في مقابلة مع البوابة الأرمنية Tert.am، في الـ 10 من مارس، منسق مجموعة العمل بمركز آسيا الوسطى والقوقاز في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر سكاكوف.

ويرى سكاكوف أن التدهور الخطير في العلاقات بين موسكو وأنقرة سيؤدي بالتأكيد إلى قيام أذربيجان بأعمال عدائية في منطقة صراع قره باغ. وقال: “(الرئيس الأذربيجاني) إلهام علييف، سيستغل ذلك، لأن مواقف موسكو ستضعف حينها وستعتمد على عوامل أخرى مثل العلاقات مع تركيا بوصفها عضوا في حلف شمال الأطلسي”.

وفي رأيه، فإن هذا السيناريو بالتحديد لوحظ عمليا في المنطقة، من زمن غير بعيد نسبيا، خلال حرب الأيام الأربعة في قره باغ، 2-5 أبريل 2016.

أمّا مدير معهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم في أرمينيا، روبين سافراسيان، فيرى أن أنقرة، على خلفية التناقضات الروسية التركية في إدلب السورية، قد تحاول من جديد توتير الوضع في جنوب القوقاز، في منطقة صراع قره باغ، بدفعها أذربيجان إلى التصعيد في المنطقة.

وكان سافراسيان عبّر عن هذا الرأي في الثاني من مارس، مذكّرا بالزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى باكو، حيث تم التوقيع على اتفاقيات جديدة للتعاون العسكري مع أذربيجان. وحينها، أدلى أردوغان بتصريحات عدوانية ضد الأرمن هناك، مدعيا أن “قره باغ هي أذربيجان”.

وفي رأي سافراستيان، فإن أحداث أبريل 2016 في قره باغ، وفقا لكثير من المراقبين، كانت من تداعيات المواجهة بين موسكو وأنقرة في سوريا.
رقم : 849889
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
'كورونا' لبنان بين الوطني والسياسي
اتفاقيات السويد.. تصاعد الخروقات وملامح الانهيار
اتفاقيات السويد.. تصاعد الخروقات وملامح الانهيار
12 آذار 2020
تايمز: بن سلمان نفذ
تايمز: بن سلمان نفذ 'انقلاب قصر' وشن حرب نفط كارثية
12 آذار 2020
ماذا سيعمل خصوم "نتنياهو" لمنعه من الوصول لرئاسة الوزراء؟
ماذا سيعمل خصوم "نتنياهو" لمنعه من الوصول لرئاسة الوزراء؟
12 آذار 2020
الاستغلال السياسي لوسائل الاعلام السعودية من كورونا ضد ايران
الاستغلال السياسي لوسائل الاعلام السعودية من كورونا ضد ايران
11 آذار 2020
لماذا تدخلت واشنطن مجددا في اليمن وما علاقة الإمارات؟
لماذا تدخلت واشنطن مجددا في اليمن وما علاقة الإمارات؟
11 آذار 2020
روحاني يستعرض إجراءات الحكومة حول مكافحة كورونا
روحاني يستعرض إجراءات الحكومة حول مكافحة كورونا
11 آذار 2020
اتفاق موسكو واستمرار الاشتباك على مسافة صفر في ادلب
اتفاق موسكو واستمرار الاشتباك على مسافة صفر في ادلب
11 آذار 2020
استراتيجية الكرملن النفطية.. هل هي بداية لحرب نفطية ؟
استراتيجية الكرملن النفطية.. هل هي بداية لحرب نفطية ؟
11 آذار 2020
حرب طائفية قذرة ضد القطيف بحجة كورونا
حرب طائفية قذرة ضد القطيف بحجة كورونا
10 آذار 2020
منح لقب شهيد لمتوفي الكوادر الطبية المكافحة لكورونا
منح لقب شهيد لمتوفي الكوادر الطبية المكافحة لكورونا
10 آذار 2020
‘مصاص الدماء’ السعودي ينقض على روسيا ‘خصم امريكا’!
‘مصاص الدماء’ السعودي ينقض على روسيا ‘خصم امريكا’!
10 آذار 2020
ثلاثة سيناريوهات حول اعتقال الأمراء السعوديين
ثلاثة سيناريوهات حول اعتقال الأمراء السعوديين
10 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
روحاني يستعرض إجراءات الحكومة حول مكافحة كورونا
إصابة وزيرة الصحة البريطانية بفيروس كورونا
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة إلى 1000
التجارة القطرية تدعو المواطنين لعدم تخزين المواد الغذائية
الازهر يحدد ضوابط تنظيمية لمواجهة كورونا