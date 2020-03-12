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الخميس 12 آذار 2020 ساعة 13:01

مواجهات بين الشرطة وطلاب في العاصمة التشيلية

مواجهات بين الشرطة وطلاب في العاصمة التشيلية
وتزامنت التظاهرات مع الذكرى الثلاثين لعودة النظام الديموقراطي في تشيلي بعد حقبة اوغوستو بينوشيه الديكتاتورية بين 1973-1990.

وخلال مراسم في سنتياغو قال بينييرا إن 30 عاما من الحكم الديموقراطي في تشيلي كانت فترة "خصبة" أخرجت 8 ملايين مواطن تشيلي من الفقر.

لكنه اقر ايضا بإخفاقات وعدم مساواة ألحقت الأذى بروح أمتنا.

وقال بينييرا "لم نأخذ بعين الاعتبار بشكل كاف المخاوف ومواطن الضعف لدى طبقتنا الوسطى. لم نحقق تقدما كافيا نحو المساواة الكاملة بين الرجال والنساء. لم نحارب بإرادة كافية ضد انتهاكات وامتيازات الآخرين".

وتشهد تشيلي احتجاجات منذ تشرين الأول/أكتوبر يؤججها الغضب تجاه بينييرا والنخبة التشيلية التي تسيطر على معظم ثروات البلد الواقع في أميركا الجنوبية.

وقتل 30 شخصا في الاحتجاجات، العديد منهم في تصدي الشرطة للتظاهرات والذي اعتبره محققو الأمم المتحدة قمعيا. كما جرح الآلاف.

ويسعى المتظاهرون للضغط على بينييرا لتوسيع نطاق الاصلاحات الاجتماعية التي اقترحها.

ووقعت أسوأ المواجهات الأربعاء أمام المعهد الوطني الشهير في وسط سانتياغو على مسافة قريبة من القصر الرئاسي، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق الطلاب الذين كانوا يرشقون الحجارة.
رقم : 849890
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