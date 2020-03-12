?> لاريجاني يؤكد ضرورة تعبئة جميع الطاقات لمكافحة فيروس كورونا - اسلام تايمز
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الخميس 12 آذار 2020 ساعة 14:37

لاريجاني يؤكد ضرورة تعبئة جميع الطاقات لمكافحة فيروس كورونا

لاريجاني يؤكد ضرورة تعبئة جميع الطاقات لمكافحة فيروس كورونا
وخلال اجتماع عقده مع حضور وزيري الداخلية والصحة، اطلع لاريجاني على احدث التقارير حول تفشي فيروس كورونا واجراءات الوقاية والتصدي له، مؤكدا ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الاجهزة في المرحلة الجديدة لمكافحة هذا الفيروس.

واضاف، انه ينبغي على جميع الاجهزة في الحكومة وسائر القطاعات العمل بتنسيق والمساعدة للحيلولة دون تفشي الفيروس والعمل على اقتلاع جذوره واطلاع المواطنين على الاجراءات المتخذة.

واعتبر التحقيقات الميدانية في المحافظات واستلام المعلومات الدقيقة عن حاجات المواطنين والمراكز العلاجية ضرورة لاتخاذ القرارات المنسقة في مواجهة فيروس كورونا واضاف، ان تعبئة جميع طاقات البلاد لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية والدوائية بمزيد من الانسيابية، بحاجة الى امرين اساسيين هما التنسيق الكامل مائة بالمائة والسرعة في التنفيذ على المستويين المناطقي والوطني.

واكد لاريجاني ضرورة التعويض عن الاضرار التي لحقت ببعض الاعمال بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد واضاف، ان دعم الاعمال في الظروف الراهنة يجب متابعته في اطار اللجنة الاقتصادية للحكومة واتخاذ تمهيدات خاصة وهادفة لهذا الامر.

وفي بداية الاجتماع قدم كل من وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي ووزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي سعيد نمكي، تقريرا مفصلا، لرئيس مجلس الشورى الاسلامي، عن احدث التطورات حول فيروس كورونا والتدابير المتخذة لمكافحته على مستوى البلاد.
رقم : 849903
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