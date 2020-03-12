الصفحة الرئيسية
0
الخميس 12 آذار 2020 ساعة 14:38

وزير الصحة الايراني يعلن السيطرة على الموجة العاصفة لكورونا

وزير الصحة الايراني يعلن السيطرة على الموجة العاصفة لكورونا
واشار نمكي في تصريح له اليوم الخميس الى مشروع التعبئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا وقال، ان الهدف من هذا المشروع هو الاستفادة من الملف الالكتروني للصحة والارتباط الوثيق مع الاسر لتحديد المرضى.

واضاف، ان 12 خبيرا من منظمة الصحة العالمية رحبوا بهذا المشروع بقوة واعلنوا بانه في حال تنفيذه في ايران بنجاح فمن الممكن تقديمه كانموذج ناجح في العالم.

واوضح بانه تم رفع عدد المختبرات التي تقوم بتشخيص فيروس كورونا في البلاد الى 50 وسيتم زيادته الى 70 خلال الاسبوع القادم وقال انه سيتم اشراك القطاع الخاص في هذا الامر للاسراع في عملية التشخيص وعزل المصابين.

واشار الى مشروع لتحديد الافراد المصابين قبل دخولهم الى المستشفيات تم تطبيقه في 4 محافظات وحقق نتائج جيدة جدا واوضح بانه سيتم تعميم المشروع في سائر انحاء البلاد واضاف، انه وبعد تطبيق هذا المشروع زاد عدد المتعافين على المصابين في محافظتي قم وكيلان، والان لا وجود للامواج العاصفة للمرض فيهما.

وصرح وزير الصحة بانه تم خلال اليومين الماضيين تقييم حالة نحو 3.5 مليون شخص جرى خلاله تحديد 1200 شخص يجب ان يخضعوا للمراقبة الصحية وارقاد 270 شخصا منهم في المستشفيات.

واوضح بانه تم تحديد 10 افراد كانوا اكثر من غيرهم على اتصال مع هؤلاء الافراد الـ 270 وخضعوا للمراقبة الصحية بثفة ارافد يحتمل اصابتهم بالمرض ايضا.

واكد بانه ومن خلال تقييم حالة الافراد خلال الـ 48 ساعة تم تحديد الافراد الاكثر خطورة من حيث الاصابة بالفيروس وعزلهم عن الاخرين.
رقم : 849904
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ازاحة الستار عن انجازات الحرس الثوري في مجال التعقيم
ازاحة الستار عن انجازات الحرس الثوري في مجال التعقيم
روحاني يصدر الايعازات اللازمة لسد احتياجات المحافظات بمواجهة كورونا
روحاني يصدر الايعازات اللازمة لسد احتياجات المحافظات بمواجهة كورونا
12 آذار 2020
الفلسطينيون يستعدون لمليونية يوم الارض
الفلسطينيون يستعدون لمليونية يوم الارض
12 آذار 2020
'كورونا' لبنان بين الوطني والسياسي
12 آذار 2020
اتفاقيات السويد.. تصاعد الخروقات وملامح الانهيار
اتفاقيات السويد.. تصاعد الخروقات وملامح الانهيار
12 آذار 2020
تايمز: بن سلمان نفذ
تايمز: بن سلمان نفذ 'انقلاب قصر' وشن حرب نفط كارثية
12 آذار 2020
ماذا سيعمل خصوم "نتنياهو" لمنعه من الوصول لرئاسة الوزراء؟
ماذا سيعمل خصوم "نتنياهو" لمنعه من الوصول لرئاسة الوزراء؟
12 آذار 2020
الاستغلال السياسي لوسائل الاعلام السعودية من كورونا ضد ايران
الاستغلال السياسي لوسائل الاعلام السعودية من كورونا ضد ايران
11 آذار 2020
لماذا تدخلت واشنطن مجددا في اليمن وما علاقة الإمارات؟
لماذا تدخلت واشنطن مجددا في اليمن وما علاقة الإمارات؟
11 آذار 2020
روحاني يستعرض إجراءات الحكومة حول مكافحة كورونا
روحاني يستعرض إجراءات الحكومة حول مكافحة كورونا
11 آذار 2020
اتفاق موسكو واستمرار الاشتباك على مسافة صفر في ادلب
اتفاق موسكو واستمرار الاشتباك على مسافة صفر في ادلب
11 آذار 2020
استراتيجية الكرملن النفطية.. هل هي بداية لحرب نفطية ؟
استراتيجية الكرملن النفطية.. هل هي بداية لحرب نفطية ؟
11 آذار 2020
حرب طائفية قذرة ضد القطيف بحجة كورونا
حرب طائفية قذرة ضد القطيف بحجة كورونا
10 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
روحاني يستعرض إجراءات الحكومة حول مكافحة كورونا
إصابة وزيرة الصحة البريطانية بفيروس كورونا
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة إلى 1000
التجارة القطرية تدعو المواطنين لعدم تخزين المواد الغذائية
الازهر يحدد ضوابط تنظيمية لمواجهة كورونا