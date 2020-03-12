وزير الصحة الايراني يعلن السيطرة على الموجة العاصفة لكورونا

واشار نمكي في تصريح له اليوم الخميس الى مشروع التعبئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا وقال، ان الهدف من هذا المشروع هو الاستفادة من الملف الالكتروني للصحة والارتباط الوثيق مع الاسر لتحديد المرضى.



واضاف، ان 12 خبيرا من منظمة الصحة العالمية رحبوا بهذا المشروع بقوة واعلنوا بانه في حال تنفيذه في ايران بنجاح فمن الممكن تقديمه كانموذج ناجح في العالم.



واوضح بانه تم رفع عدد المختبرات التي تقوم بتشخيص فيروس كورونا في البلاد الى 50 وسيتم زيادته الى 70 خلال الاسبوع القادم وقال انه سيتم اشراك القطاع الخاص في هذا الامر للاسراع في عملية التشخيص وعزل المصابين.



واشار الى مشروع لتحديد الافراد المصابين قبل دخولهم الى المستشفيات تم تطبيقه في 4 محافظات وحقق نتائج جيدة جدا واوضح بانه سيتم تعميم المشروع في سائر انحاء البلاد واضاف، انه وبعد تطبيق هذا المشروع زاد عدد المتعافين على المصابين في محافظتي قم وكيلان، والان لا وجود للامواج العاصفة للمرض فيهما.



وصرح وزير الصحة بانه تم خلال اليومين الماضيين تقييم حالة نحو 3.5 مليون شخص جرى خلاله تحديد 1200 شخص يجب ان يخضعوا للمراقبة الصحية وارقاد 270 شخصا منهم في المستشفيات.



واوضح بانه تم تحديد 10 افراد كانوا اكثر من غيرهم على اتصال مع هؤلاء الافراد الـ 270 وخضعوا للمراقبة الصحية بثفة ارافد يحتمل اصابتهم بالمرض ايضا.



واكد بانه ومن خلال تقييم حالة الافراد خلال الـ 48 ساعة تم تحديد الافراد الاكثر خطورة من حيث الاصابة بالفيروس وعزلهم عن الاخرين.