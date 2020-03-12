وزارة صحة لبنان: حالة وفاة ثالثة ولا إصابات جديدة

بيروت (اسلام تايمز) - أعلنت ​وزارة الصحة اللبنانية ، في بيان لها اليوم الخميس ، أنه "حتى تاريخ 12 آذار(مارس) 2020 ظهرا، بلغ مجموع الحالات المثبتة 61 حالة 19 - Covid بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ وفي المستشفيات الجامعية الأخرى".