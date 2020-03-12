متحدث الخارجية : ننحني اجلالا الى الشهداء الاطباء والممرضين

وفي تغريدة نشرها اليوم الخميس بمناسبة ذكرى "يوم الشهيد"، نوّه موسوي بجهود الكوادر العلاجية في المستشفيات والمراكز الصحية على صعيد البلاد.



واضاف : نحن نحتفي بمناسبة يوم الشهيد بذكرى شهداء الثورة الاسلامية وشهداء الاغتيالات والدفاع المقدس والشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة والشهداء الدبلوماسيين وشهداء الخدمة ولاسيما الممرضون والاطباء الذين قدموا ارواحهم خلال الايام الاخيرة ضمانا لسلامة الشعب الايراني، وننحني اجلالا لهم.



وكان الرئيس روحاني قد اعرب في مدونة على حسابه بموقع اينستاغرام، عن تقديره لجهود الاطباء والممرضين؛ مؤكدا انهم يقفون في الخط الامامي لساحات المكافحة ضد فيروس كورونا وقدموا تضحيات عظيمة في هذا الخصوص.