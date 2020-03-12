إسبانيا تعلق جميع المنافسات الرياضية بسبب كورونا

ونشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بياناً رسمياً، يعلن فيه بعض القرارات والخطوات بعد تفشي فيروس كورونا المنتشر بقوة عالمياً خلال الفترة الأخيرة.



وعلق الاتحاد الإسباني لكرة القدم جميع المسابقات التي تخص الاتحاد ماعدا مسابقتي الليجا الدوري الإسباني الدرجة الأولى والدرجة الثانية، لمدة أسبوعين

وكانت الحكومة الإسبانية قد قررت في وقت سابق لعب جميع مباريات الدوري الإسباني الفترة القادمة بدون حضور الجماهير خلف الأبواب المغلقة.



وجاء هذا القرار بتعليق جميع المنافسات لغير المحترفين وبما فيهم الدرجة الثانية B وأيضاً دوري الدرجة الثالثة، وأي مسابقة تتعلق بكرة القدم النسائية.



وفيما يخص مباراة أتلتيك بيلباو ضد ريال سوسيداد المقرر لها يوم الثامن عشر من شهر أبريل القادم في نهائي كأس ملك إسبانيا، فمن المتوقع أن تتأجل هي الأخرى في حالة رفض الفريقين خوض اللقاظ بدون جماهير.