وقال إعلام الوزارة في بيان، إن "مديرية شرطة الحدباء التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين، ألقت القبض على أربعة عناصر من عصابات داعش الارهابية في عدد من مناطق وأحياء الجانب الأيمن لمدينة الموصل".



وأوضح البيان، أن "أحدهم كان يعمل مقاتلاً في ما يسمى بجيش أعماق والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل في ما يسمى بفرقة نهاوند القتالية خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".



وتنفذ الأجهزة الأمنية عمليات في مناطق متفرقة من محافظة نينوى تسفر عن إلقاء القبض على قيادات وعناصر في تنظيم "داعش"، ومطلوبين بقضايا مختلفة.