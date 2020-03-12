اشتري: قوات الشرطة تقف بكل شجاعة لجانب حماة السلامة

وخلال تصريحه اليوم الخميس بمقر مكافحة كورونا التابع لقوى الامن الداخلي (في طهران)، اعرب العميد اشتري عن تقديره لجهود الاطباء والممرضين في ظل الظروف الراهنة؛ مؤكدا ان جميع المنتسبين الى قوى الامن الداخلي يواصلون مهامهم بكل شجاعة وحرص في هذا الخصوص، كما دعا هذه القوات الى رعاية شاملة للمعايير والتعليمات الصحية والوقائية حفاظا على سلامتهم.



وفي جانب اخر من تصريحاته، تطرق العميد اشتري الى الاخبار المزيفة والشائعات المثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انتشار فيروس كورونا والتي تستهدف معنويات الشعب الايراني؛ مؤكدا ان قوى الامن الداخلي لن تسمح للمتربصين بركوب الامواج خلال الظروف الراهنة اطلاقا.