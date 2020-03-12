الفلسطينيون يستعدون لمليونية يوم الارض

وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة ومواجهة الصفقة "خالد البطش" : إننا نحضر لمليونية العودة واسقاط الصفقة التي ستنطلق يوم 30 مارس باعتبارنا موحدين في مواجهة صفقة القرن وموحدين للحفاظ على حقنا في فلسطين خلال ذكرى يوم الارض الخالد.



وأكد البطش في تصريح لـمراسلنا، أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بتصفية القضية وسيمارس حقه المشروع في حماية ومقاومة المحتل، مشددا "أننا سنبدأ حراكا شعبيا واسعا في الثلاثين من مارس المقبل للتعبير عن رفضنا لصفقة القرن وتمسكما بارضنا كل فلسطين".



ويحتفل الفلسطينيون في 30 آذار من كل عام بمناسبة يوم الأرض، تعبيرا عن تمسكهم بأرضهم وهويتهم الوطنية.



وتعود ذكرى "يوم الأرض" إلى عام 1976 حيث استشهاد 6 فلسطينيين في مظاهرات احتجاجية ضد قرار الاحتلال مصادرة مساحات شاسعة تابعة لمدن دير حنا وعرابة وسخنين في منطقة الجليل بالداخل الفلسطيني المحتل.