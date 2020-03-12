ظريف يدعو الى الغاء الحظر الاميركي لمواجهة كورونا

اعلن ذلك المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتب: ان ظريف وفي رسالة وجهها اليوم الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انتونيو غوتيريش وتم ارسال نسخ منها الى رؤساء المنظمات الدولية ووزراء خارجية جميع الدول، اكد ضرورة الغاء جميع اجراءات الحظر احادية الجانب وغير القانونية الاميركية ضد ايران من اجل مكافحة فيروس كورونا.



کما نشر ظريف قائمة بالمستلزمات والمعدات الطبية التي هي حاجة ايران لمواجهة تفشي فيروس كورونا ودعا العالم الى عدم التمييز في تامين هذه الاحتياجات .



وكتب ظريف في تغريدة على صفحته في تويتر ان الكوادر المعالجة الايرانية تجاهد بشجاعة في الخندق الاول لمواجهة فيروس كوفيد – 19 .



وانتقد ظريف تاثير الحظر الاحادي الاميركي المجحف على سد حاجة البلاد من المعدات الطبية وقال ان اجراءات المسؤولين في ايران قد تباطات بسبب الشحة الواسعة الناجمة عن القيود المفروضة على وصول المواطنين الى المعدات الطبية والدوائية.



وقدم رئيس الجهاز الدبلوماسي الإيراني بعد ذلك ايضاحات على القائمة المرفقة بالتغريدة بان"الاحتياجات الأكثر إلحاحاً مدرجة أدناه. فالفيروسات لا تقبل التمييز ومن هنا لا ينبغي للبشرية ايضا أن تقبل بالتمييز.