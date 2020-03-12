الأوقاف الفلسطينية تنشر تعليمات جديدة لمنع انتشار فيروس ‘‘كورونا‘‘

وطالبت الوزارة بتقليل وقت الانتظار بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق لصلاة الفجر، و5 دقائق لباقي الصلوات، وأن لا تتجاوز خطبة وصلاة الجمعة 15 دقيقة.



وأكدت الوزارة على وقف درس الجمعة باستثناء الدروس الخاصة للتوعية بفايروس كورونا، وعدم استخدام ثلاجات المياه الموجودة في المساجد، وحث المصلين على إحضار سجادة الصلاة الخاصة بهم، والاستمرار في تعقيم المساجد ودورات المياه، وكذلك عدم السماح لأي جماعات بالمبيت في المساجد.



ودعت الوزارة كل من يعاني من الرشح والسعال وارتفاع الحرارة وضيق التنفس، لعدم الحضور للصلاة، وأكدت على الاستمرار في تعطيل الدراسة في مراكز التحفيظ والتجويد والدروس الوعظية بالمساجد.



يذكر بأن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية أعلن عن إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم ليرتفع عدد المُصابين إلى 31 في الضفة المحتلة.