من الذي قصف معسكر التاجي؟

ولم تتبن أية جهة عراقية الهجوم على التاجي في الوقت الذي وجهت أوساط أميركية أصابع الاتهام لفصائل المقاومة العراقية بينما قياديين في الحشد الشعبي نفوا جملة وتفصيلا قيام فصائل الحشد بالهجوم، وأعتبر القيادي في الحشد الشعبي محمد البصري في تصريح صحفي أنه لا يوجد ما يمنع تبني المقاومة العراقية للهجوم على التاجي، خاصة وأنها سبق وتبنت هجمات سابقة على القوات الأميركية في العراق.



من جانبه نفى الشيخ عادل الكرعاوي الناطق باسم حركة أنصار الله الأوفياء العراقية هجوم أي فصيل من فصائل الحشد الشعبي على معسكر التاجي، الامر الذي يثير العديد من علامات الاستفهام حول قصف التاجي.



من الواضح أن هناك توظيف سياسي وعسكري لقصف التاجي، فمن جهة تستغل الادارة الأميركية الغضب العارم الذي يغلي في نفوس كافة عناصر الحشد الشعبي نتيجة الجريمة النكراء التي ارتكبتها القوات الأميركية ضد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس، خاصة وأن فصائل الحشد هددت بالانتقام والرد على الجريمة، لذلك فان واشنطن تستغل ذلك وتوجه اصابع الاتهام للحشد بقصف التاجي لتحقيق غايات أخرى، كتأليب العراقيين ضد الحشد.



فقضية تشويه صورة الحشد والاساءة اليه وممارسة الضغوط الاعلامية والسياسية من أجل حله ظلت دوما في صلب أعمال الادارة الأميركية وبعض الدول والاحزاب والشخصيات العراقية الموالية للمشروع الاميركي، وتنفيذ مثل هذه الهجمات تعطي صورة عن الحشد بأنه متفلت ومتمرد ولا يلتزم بأية قوانين وقواعد.



من جانب آخر طالما اعترضت واشنطن وتل أبيب على وجود قوات الحشد الشعبي في سوريا، وتعتقد واشنطن ان استهداف القوات الأميركية في المعسكرات العراقية سيسوغ لها استهداف قوات الحشد في سوريا، وما يعزز هذه الفكرة أن القوات الاميركية تسارع الى استهداف فصائل المقاومة العراقية في سوريا بمجرد تعرض قواتها لأي هجوم، بينما فصائل المقاومة العراقية لديها مقرات عسكرية وسياسية علنية داخل العراق فلماذا لا تستهدفها وتستهدف فصائل الحشد في سوريا؟



وفي هذا الاطار يقول الشيخ الكرعاوي: القصف استهدف مقرات لحركة النجباء وسيد الشهداء وكتائب حزب الله، وفاطميون، وهي فصائل مهمتها مسك الحدود ومنع تسلل الارهابيين الى العراق، لافتا إلى أن: واشنطن من خلال القصف تريد فتح ثغرة للدواعش للعبور الى البلاد.



على صعيد آخر فان الرئيس الاميركي دونالد ترامب يعاني في الوقت الراهن من أزمة داخلية حقيقية نتيجة المشاكل التي أثارها، وربما ستقلل هذه المشاكل فرصة وصوله وفوزه بدورة رئاسية ثانية، اذ لا يزال الشعب الاميركي يواجه صدمة كبيرة من قضية استجواب مجلس النواب لترامب نتيجة تجاوزاته على الدستور، من هنا فان ترامب بحاجة الى صنع احداث مهمة ليوحي للأميركيين انه فارس أحلامهم وهو الذي يحقق آمالهم وهو القادر على كبح جماح أعداء اميركا سواء الجمهورية الاسلامية في ايران أو محور المقاومة في سوريا واليمن ولبنان والعراق ومناطق أخرى من خلال توجيه الضربات لهم.



حتى قيل أن أحد أهداف قصف التاجي وضرب معسكرات فصائل الحشد الشعبي العراقية سواء في العراق أو سوريا انما لتوجيه رسالة للكونغرس الاميركي بأن الولايات المتحدة تتعرض للدوام للاخطار ومن الخطأ تصويت الكونغرس على القرار الذي اتخذه مجلس النواب الأميركي بمنع ترامب من استخدام صلاحياته لشن هجوم على ايران.