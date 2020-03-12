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الخميس 12 آذار 2020 ساعة 17:59

الاتحاد الأوروبي ينتقد قرار ترامب بشأن حظر السفر من أوروبا

الاتحاد الأوروبي ينتقد قرار ترامب بشأن حظر السفر من أوروبا
وجاء في بيان مشترك لرئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن "الاتحاد الأوروبي يؤكد أن قرار الولايات المتحدة بفرض حظر على السفر تم اتخاذه من جانب واحد وبدون استشارة".

وأضاف أن "فيروس كورونا أزمة عالمية، ليست محصورة في قارة محددة، وتتطلب التنسيق لمواجهتها لا الإجراءات أحادية الجانب".

ورفض المسؤولان تصريحات ترامب التي قال فيها إن أوروبا لا تبذل جهودا كافية لمحاربة الفيروس، حيث أكدا أن التكتل الأوروبي "يتخذ تدابير صارمة للحد من انتشار الفيروس".

وقد يؤدي قرار ترامب حظر السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة، باستثناء بريطانيا، اعتبارا من يوم الجمعة، إلى تعقيد العلاقات التجارية المتوترة بالفعل بين بروكسل وواشنطن.
رقم : 849958
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