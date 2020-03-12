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الخميس 12 آذار 2020 ساعة 18:01

إنشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة لمواجهة كورونا

إنشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة لمواجهة كورونا
وقال صلاح الرنتيسي، مدير فرق الطوارئ بالوزارة، إن هذا المستشفى "سيضم 30 سريرا، وغرفا للعناية المركزة، ومختبرا للتحاليل".

وبيّن الرنتيسي أن المستشفى سيكون جاهزا للعمل في أقرب وقت؛ دون تحديد مدة معينة.

وذكر أن وزارته تُخضع يوميا ما بين 100 إلى 200 طبيب للتدريب على كيفية ارتداء الملابس الخاصة والواقية من "كورونا"، وعلى طرق التعامل مع المرضى (حال وجودهم)، أو مع المشتبه بإصابتهم، أو مع العائدين للقطاع.

وقال إن وزارته على "تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمات دولية أُخرى فيما يتعلق فيروس كورونا".

وتتخذ المؤسسات الحكومية والخاصة في قطاع غزة، عددا من الإجراءات الاحترازية للوقاية من "كورونا"؛ من ضمنها إغلاق المدارس والجامعات، وتعقيم عدد من المرافق العامة، والمقرّات التابعة لتلك المؤسسات.

وحسب الصحة الفلسطينية، فإن قطاع غزة يخلو من إصابات كورونا، في حين أن الضفة الغربية سجلت 31 إصابة.
رقم : 849959
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