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الخميس 12 آذار 2020 ساعة 19:53
قوات قمع الاحتلال تقتحم أربعة أقسام في سجن ‘‘عوفر‘‘
ولفت نادي الأسير، إلى أن الوحدات التي اقتحمت الأقسام هي وحدات المُسماة "باليّماز، ودرور".
علماً أن عدد الأسرى في الأقسام التي تعرضت للاقتحام قرابة (280) أسيراً.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
849977
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