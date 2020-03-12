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الخميس 12 آذار 2020 ساعة 20:01

روحاني يصدر الايعازات اللازمة لسد احتياجات المحافظات بمواجهة كورونا

روحاني يصدر الايعازات اللازمة لسد احتياجات المحافظات بمواجهة كورونا
واوعز الرئيس روحاني عقب اتصال هاتفي مع محافظي البرز واصفهان وخراسان الرضوية والمحافظة المركزية الى وزير الصحة ومسؤول اللجنة الوطنية لمكافحة مرض كورونا ووزراء الداخلية والصناعة والتجارة والاتصالات وتقنية المعلومات بالعمل على سد احتياجات هذه المحافظات في نطاق كل واحدة من هذه الوزارات .

وقال روحاني : لاشك ان الشعب الايراني لديه حضور فاعل ومساند في ساحة المواجهة ضد فيروس كورونا على غرار تواجده في الساحات الاخرى؛ بما يستدعي توظيف جميع الطاقات لدى منظمات المجتمع المدني في اطار المشاركة الشعبية للحد من تفشي هذا الفيروس.

وطالب الرئيس روحاني هؤلاء المحافظين باتخاذ مايلزم لتقليص الاضرار الناجمة عن مرض كورونا على السلامة العامة والاقتصاد وحياة المواطنين، وايضا حثهم على عدم مغادرة المنازل بصفتها الاماكن الاكثر امانا للحفاظ على سلامتهم والحدّ من تفشي هذا الفيروس.

وجدد روحاني الشكر والتقدير لجهود المسوؤلين والكوادر العلاجية في انحاء البلاد بصفتهم المضحين الذين يقفون في الخط الامامي لساحات الكفاح ضد هذا الفيروس مؤكدا التسريع في الاجراءات لتلبية حاجاتهم وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية بالمعدات والاجهزة الضرورية في اطار قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

كما اكد على هؤلاء المحافظين باستخدام الطاقات العلاجية والطبية المتوفرة لدى القوات المسلحة لتحقيق انجازات سريعة من اجل القضاء على هذا الفيروس.
رقم : 849981
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