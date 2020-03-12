منع دخول المسافرين السوريين من لبنان

واضافت، حالياً عملية الدخول الى لبنان متوقفة ويتم اعادة جميع المسافرين السوريين.



يذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية, أعلن أمس الأربعاء عن وقف استقبال المسافرين من عدة دول أوربية وعربية منها سوريا, الا أنه لم يكشف أي تفاصيل أخرى حول الحدود السورية.