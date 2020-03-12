قائد الثورة يصدر أمرا مهما بشان مكافحة كورونا

وأضاف آية الله خامنئي : من الضروري أن تكون كافة الخدمات لمواجهة كورونا تحت امرة مقر موحد.



وتابع آية الله خامنئي: من مهام المقر تقديم الخدمات الطبية والوقاية من تفشي الفيروس وتقسيم المسؤوليات بين الجهات المعنية.