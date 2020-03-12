مواجهات مع الاحتلال واعتقالات في الضفة

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني تجاه الشبان، كما لاحقوا الشبان والأطفال لاعتقالهم.



وتعرضت مركبة مستوطن لزجاجة حارقة قرب مفترق مستوطنة "يتسهار" شرق قلقيلية، ما أدى لاشتعال النيران في المركبة.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، 15 مواطنا من الضفة.



وقال نادي الأسير إن خمسة مواطنين اعتقلهم الاحتلال من بلدة سعير في الخليل وهم: سامر عيسى فروخ، وبراء محمد فروخ، وفضل عادل فروخ، ومحمد عادل فروخ، وزياد عبد العزيز جبارين.



فيما جرى اعتقال لثلاثة مواطنين من نابلس وهم: وعد غازي المختار، وصلاح وائل خموس، وكلاهما من بلدة حوارة، علما أنهما تعرضا لاعتداء على يد المستوطنين قبل يومين، إضافة إلى المواطن زيد سيطان صوافطة (20 عاما).



ومن مخيم الأمعري في رام الله اعتقل الاحتلال المواطنين، محمد الشمالي، ودياب محمد براش، كما اعتقل مواطنا من طوباس وهو: قصي مجدي عبد الرازق (22 عاما).

يُضاف إلى المعتقلين روحي الكلغاصي، ومصطفى الهشلمون، وعبادة نجيب من القدس، وعبد الرحمن أبو محاميد من بيت لحم.