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الخميس 12 آذار 2020 ساعة 23:31

قوات حفتر تعلن تدمير رادارات ومحطات صواريخ تركية في ليبيا

قوات حفتر تعلن تدمير رادارات ومحطات صواريخ تركية في ليبيا
حسب قوات خليفة حفتر، فان جاء ذلك بعد رصد الجيش التركي حيث تبين انهم يقومون "بتركيب تقنيات عسكرية مثل رادارات ومحطات صواريخ للدفاع الجوي ومدفعية ميدان موجهة ومدرعات مختلفة الأنواع".

وأشارت قوات حفتر إلى أنه "تم تحويل هذه المعلومات الدقيقة إلى غرفة العمليات العسكرية المختصة والتي بدورها ضمت هذه الأهداف لبنك الأهداف، ونظرا لطبيعة هذه الأهداف وخطورتها أصدرت أمرا بتدميرها باستخدام القوات الجوية وسلاح المدفعية ونفذت هذه الأسلحة الأوامر وقامت بتدمير جميع الأهداف المنتخبة".

وأكدت انه تم خلال القصف تدمير محطتي رادار تركية في القاعدة الجوية بمصراتة، وتدمير بطارية مدفعيه صاروخية عيار 107 مم في بوابة الستين قرب بوقرين. ونجم عن القصف كذلك، تدمير منظومة دفاع صاروخي تركية من نوع ارليكون في الكلية الجوية بمصراتة.

وأسفر القصف الجوي والمدفعي لقوات حفتر عن تدمير كامل مجموعة أهداف مختلفة تضم عربات مسلحة وأفرادا، وتدمير مستودع ذخيرة في أبوقرين بالكامل. كما تمكن أيضا من تدمير مدفعية صاروخية ثقيلة مضادة للطيران صينية الصنع من عيار 107 مم.

وشددت قوات حفتر على ان العمليات "لا تزال مستمرة لتدمير باقي الأهداف المنتخبة والتي تشكل تهديدا عسكريا لقواتنا شرق مدينة مصراتة". كما قالت ان "تحرك هذه القوة وتركيب هذه القدرات العسكرية الضخمة جاء خرقا للهدنة المعلنة منذ 12 يناير".
رقم : 850005
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