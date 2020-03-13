عدوان اميركي على مقار للحشد الشعبي والجيش العراقي

واعلنت خليةُ الاعلام الامني في بيان لها بشأنِ العدوانِ الامريكي اَنّ القصفَ استهدف مناطقَ جرف النصر والمسيب والنجف الاشرف والاسكندرية مبيناً اَنّ القصفَ استهدفَ مقراتِ الحشد وأفواجَ الطوارئ ومغاويرَ الفرقة التاسعةَ عشرة في الجيشِ العراقي.



ونقل مراسلنا عن مصدرٍ طبي في دائرة صحة بابل اَنّ اثنين من عناصرِ الشرطةِ الاتحادية استُشهدا وجُرح سبعةٌ اخرون بالاعتداءِ الأمريكي على جرف النصر.



وفي السياق نفسه قال البنتاغون الاميركي في بيانٍ له اِنّ الضرباتِ الجوية استهدفت كتائبَ حزبِ الله في العراق زاعماً اَنّ الضرباتِ كانت دفاعيةً و رداً على التهديدات.