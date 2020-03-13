موسوي: لدينا أفضل الكوادر الطبية ولا حاجة لنا لاميركا

وكتب موسوي في تغريدة له في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فجر الجمعة: لدينا أفضل الكوادر الطبية وأكثرها كفاءة وشجاعة في العالم ولسنا بحاجة الى اطباء من اميركا.



وفي الاشارة الى تصريحات ترامب الاخيرة قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية : انه وبدلا من التعاطف المنافق والتباهي المقزز ، اوقفوا الارهاب الاقتصادي والطبي لتصل الادوية والمعدات الطبية الى الكوادر الطبية والى الشعب الايراني، فضلا عن ذلك؛ لتتمكنوا من معالجة اوضاع الشعب الاميركي! .



وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد قال في تصريح صحفي على هامش لقائه رئيس وزراء ايرلندا في البيت الابيض، ان بعض الدول تعاني من ازمة.



واضاف، اننا نمتلك افضل الاطباء في العالم واقترحنا على ايران مساعدتها.