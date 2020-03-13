السيد نصرالله يتحدث اليوم عن آخر المستجدات والتطورات

وأوضح موقع المنار، ان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله سيتحدث مساء اليوم الجمعة الساعة 8:30 بتوقيت بيروت، حول آخر المستجدات والتطورات في لبنان والمنطقة.