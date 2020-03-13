فتحها الجيش السوري واغلقها كورونا!

وكتب الشهابي على صفحته الرسمية في "فيسبوك" مشيرا إلى افتتاح مطار حلب الشهر الماضي:



"ما صدقنا فتح مطارنا... تم إغلاق مطارات العالم..! شو هالحظ ياللي بيفلق الصخر... "



يذكر أن العديد من الدول ألغت عدد كبير من رحلاتها الجوية وأغلقت حدودها البرية والجوية خوفا من انتشار فيروس كورونا.



وكان وزير النقل السوري علي حمود، قد أعلن عن خطة لتسيير رحلات جوية من مطار حلب الدولي، الذي افتتح يوم 19 شباط/ فبراير الماضي إلى القاهرة في مطلع شهر مارس/ آذار.



وقال الوزير، إن حركة الرحلات الجوية ستبدأ "من القاهرة في مطلع شهر مارس/ آذار، نظرا لوجود جالية كبيرة في القاهرة".



وتابع وزير النقل السوري: "ومن ثم سيكون التشغيل إلى دول عديدة"، مضيفا: "لسنا حاليا بصدد ذكرها".



وجاء افتتاح مطار حلب الدولي الشهر الماضي بعد أن تمكن الجيش السوري من تحرير ضواحي حلب الشمالية الغربية بشكل كامل وبالتالي إبعاد المسلحين والإرهابيين عن المطار وعن مدينة حلب.