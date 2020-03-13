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الجمعة 13 آذار 2020 ساعة 09:40

اول تعليق من النجباء على العدوان على مقرات الحشد

اول تعليق من النجباء على العدوان على مقرات الحشد
وقالت الحركة في بيان لها ان العدوان الاميركي استهتار وانتهاك للسيادة العراقية وتدخل سافر لا مثيل له وسط صمت دولي واعلامي.

واضاف البيان ان الاعتداءات الاميركية ستذهب بغالبية الشعب العراقي الى الانتقال من مرحلة المقاومة المشروعة الى مرحلة المقاومة الواجبة مؤكدا ان المقاومة موحدة في موقفها ضد الاحتلال الاميركي وجرائمه وضرورة اخراج جميع القوات الاميركية والاجنبية من ارض العراق.

وفي وقت سابق اصدرت خلية الاعلام الامني التابع للجيش العراقي، بيانا بشأن العدوان الامريكي الذي استهدف مقارا للحشد الشعبي في اربع مناطق.

وقالت الخلية في بيان انه "في تمام الساعة الواحدة والربع فجر هذا اليوم حصل اعتداء امريكي من خلال قصف جوي على مقرات تابعة للحشد الشعبي وأفواج الطوارئ ومغاوير الفرقة التاسعة عشر جيش".

واضافت ان "ذلك حصل في مناطق جرف النصر، المسيب، النجف، الاسكندرية".
رقم : 850040
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