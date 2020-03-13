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الجمعة 13 آذار 2020 ساعة 10:06

نائب عراقي یکشف عن إنشاء مطار عسكري اميركي بالانبار

نائب عراقي یکشف عن إنشاء مطار عسكري اميركي بالانبار
وقال امرلي: إن “القوات الأمريكية تتحرك في الوقت الحالي لبناء مطار عسكري لها في الانبار مستغلة انشغال الكتل السياسية وانقسامها بملف رئاسة الوزراء”، لافتا إلى إن “التحركات الأمريكية الأخيرة لن تحصل بموافقة الحكومة العراقية وعلمها”.

وأضاف أن “القوات الأمريكية تعمل في الوقت الحالي على إثارة الفتنة عبر ضرب مواقع تابعة لها داخل العراق لتحقيق البقاء العسكري”، مبينا أن “أمريكا تحاول من تلك التصرفات استفزاز الحشد الشعبي وجره للصدام معها لتحقيق ضرب مواقع الحشد مجددا”.

وكشف مصدر امني في محافظة الانبار، امس الاربعاء، عن بدء القوات الامريكية بالمباشرة بالمرحلة الأولى لإنشاء مطار لها في المناطق الغربية.
رقم : 850043
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