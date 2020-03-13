الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تقرر تأجيل يوم الجريح

القدس المحتلة (اسلام تايمز) - أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة، تأجيل فعاليتها ،اليوم الجمعة، التي كان مقررا إقامتها بمناسبة يوم الجريح الفلسطيني بعد صلاة الجمعة في ساحة الجندي المجهول في مدينة غزة .