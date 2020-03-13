استشهاد مدني بانفجار عبوة ناسفة زرعت بسيارته بدمشق

وقال مصدر في قيادة شرطة دمشق إن عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بسيارة أحد المدنيين انفجرت صباح اليوم ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة نقل على أثرها إلى المشفى لكنه فارق الحياة.