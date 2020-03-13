ارتفاع الاصابات بكورونا في كردستان العراق الى 20 حالة

وقالت الوزارة في بيان نشلاته وسائل اعلام كردية، إن الاصابة الجديدة سُجلت في اربيل، وتعود لرجل يبلغ من العمر 45 عاماً.



وترتفع بذلك اعداد الاصابات في منطقة كردستان العراق الى 20 حالة، وحالة وفاة واحدة.