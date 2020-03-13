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الجمعة 13 آذار 2020 ساعة 13:34

منخفض "التنين" يجتاح لبنان واضرار مادية في مناطق مختلفة

منخفض "التنين" يجتاح لبنان واضرار مادية في مناطق مختلفة
وقد اجتاحت لبنان مساء أمس الخميس عاصفة رملية وتخطت سرعة الهواء الثمانين كيلو متراً بالساعة ما تسبب بأضرارٍ مادية طالت المنازل والمزروعات والشوارع والسيارات في مختلف المناطق وقد أدّت الرياح القوية إلى سقوط تمثال الرئيس المؤسس لـحزب الكتائب اللبنانية بيار الجميّل في ساحة بكفيا.

وفي صيدا اقتلعت الرياح شجرة في حي البراد سقطت على عدد من السيارات المركونة في المكان كذلك اقتلعت عددا من خيم الحراك المنصوبة عند تقاطع إشارة ايليا.

وفي مرجعيون تسببت الرياح الرملية المصحوبة بالأمطار والعاتصف الرعدية باقتلاع أشجار معمرة عند الدردارة في الخيام وفي القليعة وأدت إلى سقوط العديد من اعمدة الانارة وتطاير صحون الارسال والواح الطاقة الشمسية عن سطوح المنازل والابنية.

وفي صور ألحقت العاصفة أضرارا بخيم ساحة وباللوحات الإعلانية التي تطايرت على جوانب الطرقات.

ان العاصفة التي ضربت لبنان تسببت باضرار في بعض قرى منطقة ساحل الزهراني، حيث بلغت سرعة الرياح 120 كلم، واستمرت حتى ساعات الفجر الاولى.

وقد عملت الفرق التابعة لاتحاد بلديات ساحل الزهراني على رفع الاضرار من اعمدة كهرباء واشجار كانت قد سقطت جراء العاصفة.

في هذا المجال نبهت ​مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في لبنان، من فيضان الأنهار ومجاري ​المياه​ بسبب غزارة ​الامطار​ وذوبان ​الثلوج​ على الجبال العالية، ومن تشكل ​السيول​ في الأماكن المعرضة لذلك.

كما نبهت من انهيار الأتربة والصخور على الطرق وخاصة الجبلية.
رقم : 850075
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