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الجمعة 13 آذار 2020 ساعة 15:36

باقري: عملية اخلاء الشوارع ستبدأ لمواجهة كورونا

باقري: عملية اخلاء الشوارع ستبدأ لمواجهة كورونا
وقال باقري ان عملية الاخلاء ستشمل المحلات والشوارع والطرق الرئيسية، مشيرا إلى ان القوات المسلحة ستوفر الف مستوصف منتقل وثابت لرصد والتعامل مع الحالات المشتبه بها.

واكد رئيس هيئة الاركان الايرانية ان القوات المسلحة بالتعاون مع الداخلية والمحافظين في انحاء البلاد ستبدأ عملية اخلاء الاماكن العامة.

وأعلن الفريق باقري أنه خلال أسبوع أو عشرة الأيام القادمة سيخضع الشعب الإيراني بأکمله ، مرة عبر الفضاء الافتراضي وأخری عبر الاتصال الهاتفي وعند الضرورة وفي حالات قليلة جدا بالمراجعة، للرصد بغرض معرفة ورصد المصابين بالمرض .

وأضاف باقري: الذين الغير مصابين يجب بهم الحفاظ علی صحتهم من خلال العمل بتوصيات وزارة الصحة. أما الذين المصابين فهم يخضعون للتداوي والمراقبة في مراکز مبدئية.

وقد تکفلنا بإنشاء ألف مرکز صحي ثابت أو متنقل لمساعدة القطاع الحکومي في عموم البلاد. کما أننا نبذل جهدنا بالکامل في قطاع العلاج والتداوي.

کما تقرر إخلاء المجمعات التجارية والشوارع والطرق بمساعدة لجنة الأمن والمحافظين خلال ال24 .

وختم باقري بالقول: أرجو من الشعب الإيراني الغالي أن يلتزموا بتوصيات وزارة الصحة وبملازمة البيت وعدم الحضور في الخارج کي نتمکن من قطع سلسلة هذا المرض وإلا فإن احتواءه سيطول وستواجه القضايا الشعبية مشاکل.
رقم : 850099
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