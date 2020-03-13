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الجمعة 13 آذار 2020 ساعة 15:52

ناشطة حقوقية: أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف تعرضوا للتعذيب

ناشطة حقوقية: أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف تعرضوا للتعذيب
وأكدت الماضي خلال حوار صحفي، أن شقيق الملك السعودي وولي العهد السابق لم ينجوا من التعذيب داخل السجون خلال فترة الاعتقال، خاصة أن أخبارهما لا تزال مخفية ولا أحد يعرف عنهما شيئاً.

ووصفت الماضي اعتقال الأمراء وتصرفات ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بـ"الطائشة والمتهورة".

وبينت الماضي أن السلطات السعودية أصبحت "قمعية"، وتخالف المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان، والمواثيق التي صادقت عليها، سواء العربية منها أو العالمية، ومستمرة في انتهاكاتها الجديدة.

وأوضحت أن جميع مؤسسات الدولة السعودية غير مستقلة، وتقع تحت سلطة الملك، لذلك يقع الكثير من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في السجون لدى المعتقلين سواء من النساء أو الرجال.

يشار إلى أنه تم اعتقال الأميرين أحمد بن عبد العزيز، ومحمد بن نايف، بحسب ما أوردت صحيفتا "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" الأمريكيتين، يوم الجمعة (6 مارس الجاري)، نقلاً عن مصادر مطلعة.

كذلك قال مصدر صحفي بريطاني إن فرصة أخيرة أعطيت للأمير أحمد -وهو آخر شقيق للملك على قيد الحياة- قبل اعتقاله، يوم الجمعة، للالتحاق بمشروع بن سلمان، لكنه رفض.

وبيّن أن الأمير "أحمد تعرّض للضغط لكي يعطي دعمه الكامل لمحمد بن سلمان، وقد التقى الملك الذي استخدم هو وآخرون في الديوان كلمات مهذبة لتشجيعه على دعم ابنه".

وتابع المصدر: إن "أحمد أوضح أنه لن يدعم هذا المشروع"، وأضاف أنه "أبلغ الملك بأنه لا يطمح أن يصبح ملكاً، لكنه يتطلع إلى آخرين للتقدم إلى هذا المقام".

وشهدت المملكة خلال العامين الأخيرين اعتقال مئات من النشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا -فيما يبدو- التعبير عن رأيهم ومعارضة ما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.
رقم : 850104
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