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الجمعة 13 آذار 2020 ساعة 17:30

تونسيون يطالبون رئيس بلادهم بقيادة مبادرة للمصالحة الوطنية

تونسيون يطالبون رئيس بلادهم بقيادة مبادرة للمصالحة الوطنية
جاء ذلك في رسالة وجهها كل من الحقوقي والناشط السياسي عبر العزيز عقوبي والدكتور في علم الاجتماع الحضري حافظ جويرو، إلى الرئيس قيس سعيد.

وأكدت الرسالة أن تونس لم تحقق في العقد الأول من عمر الثورة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي المطلوب، وأن مرد ذلك يكمن في عدم انتهاج مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحدا وتطوي صفحة الماضي بشكل تام.

وأوضحت الرسالة أن مطالبة الرئيس بقيادة مبادرة المصالحة الوطنية تأتي انسجاما مع شعارات الرئيس نفسه التي رفعها في حملته الانتخابية.

وأعرب الموقعون على الرسالة عن رغبتهم في لقاء الرئيس من أجل شرح مبادرتهم له قبل عرضها على الرأي العام الوطني، مشددين على أنها يجب أن تنطلق من رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار حاجة البلاد إلى كل أبنائها، وحاجة المشروع التنموي لكل طاقات البلاد دون إقصاء.

وبعد أن قدمت الرسالة مبررات مبادرتهم الواقعية والعقلية التي تتطلبها مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية، استشهدوا بتجربتي المصالحة في كل من رواندا وجنوب إفريقيا، وتمكن البلدين من تحقيق تنمية اقتصادية وسياسية متطورة.

والمصالحة الوطنية شعار تم رفعه منذ نحاج الثورة التونسية في إسقاط نظام حكم الرئيس زين العابدين بن علي مطلع العام 2011، وكان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي أبرز من طرحوا مشروع المصالحة الوطنية لكنه لم يفلح في تمريرها عبر البرلمان.

وعاد رئيس البرلمان التونسي زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي قد جدد الدعوة في جلسة منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ الحالية إلى ضرورة التعجيل بمشروع قانون للمصالحة الوطنية، يكون رافعة للانتقال الديمقراطي وللتنمية الاقتصادية المطلوبة.
رقم : 850128
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