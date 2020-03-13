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الجمعة 13 آذار 2020 ساعة 17:41

موسوي يعبر عن تقديره للمساعدات الطبية التي ترسلها الصين

موسوي يعبر عن تقديره للمساعدات الطبية التي ترسلها الصين
وفي اجابته على اسئلة المراسلين حول الاجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية الايرانية بشأن الاجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، قال موسوي: تفتخر وزارة الخارجية بكونها من أولى المؤسسات التي وقفت الى جانب الشعب ووزارة الصحة في جهودها الوطنية لمكافحة كورونا.

واضاف: يعد دعم المواطنين المقيمين في الخارج أحد أهم أولويات وزارة الخارجية، لذلك خلال فترة انتشار كورونا في الصين، تم اتخاذ جميع الوسائل الممكنة لمساعدة الطلاب الإيرانيين الأعزاء المقيمين في مدينة ووهان الصينية، وبعد دراسة جميع الخيارات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وخاصة وزارة الصحة، تم اعادة هؤلاء الطلاب الاعزاء بواسطة رحلة خاصة لشركة طيران ماهان.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية ان الطلاب الايرانيين مدينون بالشكر لتضحية طاقم شركة طيران ماهان.

واردف قائلا: في وقت لاحق، وبعد انتشار فيروس كورونا في إيران، ركزت جهود وزارة الخارجية على جذب المساعدات الطوعية من الحكومات والدول الصديقة وكذلك المنظمات الدولية وتنسيق نقلها المستمر إلى إيران.

واضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: وفي هذا الصدد ، تم لحد الآن تلقي المساعدات الحكومية والشعبية التالية من الصين وتم نقلها بواسطة ثمان رحلات شحن لشركة طيران ماهان بشكل مجاني الى ايران، وتسليمها الى وزارة الصحة:

1- حوالي 350 ألف عدة لتشخيص فيروس كورونا.

2- حوالي مليونين و400 ألف كمام.

3- حوالي 130 ألف لباس خاص بالعزل الطبي.

4- حوالي 120 جهاز تنفس صناعي وشافط Aspirator.

5- حوالي 2800 جهاز لقياس الحرارة والاوكسجين.

6- حوالي 13 ألف نظارة واقية.

7- حوالي 160 ألف قناع واقي وخوذة واقية.

8- حوالي 50 علبة الادوية الخاصة لعلاج كورونا.

واردف موسوي قائلا: تستمر عملية استلام المساعدات الشعبية السخية في الصين، وهناك الآن العديد من المساعدات تبلغ حمولتها حوالي 32 ألف كلغم وتنتظر الرحلات القادمة لنقلها الى ايران.

واعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن تقديره للمساعدة التي تقدمها الصين حكومة وشعبا، وشركة طيران ماهان، وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، الجمارك الايرانية، لمساهمتهم في نقل هذه المساعدات.

ونوه موسوي الى ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف ، اعلن في تغريدة أن عددا من الدول والمنظمات أعلنت عن استعدادها لارسال المساعدات الطبية وتوفيرها وبيعها الى ايران، حيث تم الاعلام عن قسم منها، وسيتم اطلاع الشعب الايراني الشريف والمقاوم عن الحالات المستقبلية.
رقم : 850129
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