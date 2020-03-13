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الجمعة 13 آذار 2020 ساعة 17:45

المغرب يعلق جميع الرحلات الجوية والبحرية مع فرنسا

المغرب يعلق جميع الرحلات الجوية والبحرية مع فرنسا
وجاء قرار المغرب بعد تتبع تطور انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة في القارة الأوروبية، ولمحاولة الحد من انتشاره في البلاد.

وعلقت السلطات المغربية، جميع الرحلات الجوية والبحرية للمسافرين من وإلى فرنسا حتى إشعار آخر.

وكان الملك المغربي محمد السادس قد أجرى مشاورات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في أعقاب اجتماعات حكومية عقدها الطرفان سابقا بهدف التنسيق طوال فترة الأزمة الصحية التي اجتاحت العالم.

وأعلنت ​وزارة الصحة المغربية ،اليوم الجمعة، عن تسجيل سابع حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا​ المستجد في البلاد.

وبحسب الوزارة فإن الحالة تعود لمواطن مغربي عمره 39 عاما، وصل إلى ​الدار البيضاء​ يوم الأربعاء الماضي قادما من ​إسبانيا​.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أنه "بعدما ظهرت على المصاب عوارض تنفسية قدم على إثرها إلى المستشفى، واشتبه الطاقم الطبي بإصابته بالفيروس، ليتم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بمعهد باستور المغرب، الذي أكد الإصابة، وهو تحت الرعاية الصحية في أحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حيث تم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة".
رقم : 850130
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