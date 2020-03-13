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الجمعة 13 آذار 2020 ساعة 18:25
وفاة قيادي في الحرس الثوري إثر إصابته بفيروس كورونا
وکان العميد شعباني قياديا سابقا في الحرس الثوري الإيراني وشارك في المفروضة وقد شغل سابقا منصب نائب قائد مقر ثأر الله الخاص بالعاصمة طهران للشؤون العملية.
وكان الحرس الثوري قد أعلن مؤخرا عن وفاة خمسة على الأقل من عناصره بفيروس كورونا المستجد.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
850134
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