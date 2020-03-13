إصابة الرئيس البرازيلي بفيروس كورونا

وأضافت وسائل الاعلام برازيلية أن الحالة الصحية للرئيس البرازيلي "بولسونارو" تخضع للرعاية.



ولم تتطرق وسائل الاعلام برازيلية إلى المزيد في هذا الصدد.



وكان السكرتير الصحفي للرئيس البرازيلي "فابيو واجنجارتن"،أمس الخميس ، قد أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعدما أثبتت نتائج الاختبارات إيجابية حالته.



يُشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم بلغ أكثر من 114 ألف شخص وتوفي أكثر من 4 آلاف بسببه.



وكشفت بيانات وزارات الصحة في دول أمريكا الجنوبية، في وقت سابق، أن البرازيل تحتل المرتبة الأولى في المنطقة من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.