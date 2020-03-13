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الجمعة 13 آذار 2020 ساعة 18:37

الفتح: لا حل الا بخروج القوات الاجنبية من العراق

الفتح: لا حل الا بخروج القوات الاجنبية من العراق
وقال التحالف في بيان "فجر هذا اليوم قامت الطائرات الأمريكية بعدوان جديد استهدف مقرات ومراكز عسكرية للحشد الشعبي والجيش العراقي وقوات الطوارىء، كما استهدف العدوان الامريكي الجديد مطارا مدنيا قيد الانشاء في مدينة كربلاء المقدسة".

وأضاف التحالف، أن "الهجوم اسفر عن الحاق اضرار بالغة بالمنشآت المدنية والعسكرية للدولة العراقية، وقد عبر هذا العدوان في واحدة من معانيه ودلالاته عن خرق واضح وفاضح ومتكرر يضاف الى انتهاكات وخروقات الولايات المتحدة الامريكية للعراق وشعبه وقواته المسلحة، حيث بدأ العدوان يتخذ تعبيرات تدل ان القيادة العسكرية والسياسية الامريكية تتعمد الاشتغال على الاهداف المدنية كجزء من عمليات الهدم والتدمير والتخريب الذي يتعرض له العراق وشعبه وتجربته السياسية الناشئة".

وتابع، أن "العدوان الأمريكي محاولة لخلط الاوراق على الراي العام الدولي والتعامل مع العراق بطريقة عنجهية خارج سياقات القانون الدولي وذلك امر ستواجهه الساحة العراقية بالرفض وهي موحدة في مواجهة المعادلة الامريكية الحالية في استهداف السيادة العراقية".

وأوضح أن "هذا العدوان السافر الذي لم يستثن احدا يدفعنا للتأكيد ان العراقيين بحشدهم وجيشهم وقياداتهم السياسية الوطنية الحالية صف واحد وكتلة واحدة ومشروع للمقاومة والممانعة في مواجهة خطط الاحتواء وعمليات التطويع والترويع".

وأستنكر التحالف قائلا، "نعبر عن استنكارنا باشد العبارات هذا العدوان السافر ونكرر مواقفنا وقرارنا السياسي برفض العدوان وان تلك العمليات لن تثني ارادة العراقيين في الذود عن بلدهم وترابهم وحفظ السيادة الوطنية والدفاع عنها"، مؤكد "لا حل الا بخروج القوات الاجنبية من العراق".

وتعرض الليلة الماضية مطار كربلاء (قيد الانشاء) الى قصف اميركي اضافة الى عدد من مقار الحشد الشعبي في المحافظة وصلاح الدين والانبار، بعد استهداف القوات الاميركية في معسكر التاجي الاربعاء الماضي بعشرة صورايخ، ما تسبب بمقتل امريكيين اثنين وبريطاني.
رقم : 850138
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