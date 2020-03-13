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الجمعة 13 آذار 2020 ساعة 18:40

إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم
وبين أن مصور وكالة الصحافة الفرنسية في شمال الضفة الغربية جعفر اشتية أصيب بعيار "مطاطي" في رجله، وشاب آخر في رجله أيضا، إضافة لإصابة 17 آخرين بالغاز المسيل للدموع، عولجوا ميدانيا.

وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من أبناء البلدة نصرة لأهالي بلدة بيتا جنوب نابلس، الذين يتصدون لمشروع استعماري يستهدف جبل العرمة.

من جانبها، استنكرت نقابة الصحفيين "الاستهداف اليومي المقصود وبقرار رسمي إسرائيلي، للصحفيين الفلسطينيين، الذي كان آخره اليوم وأدى لإصابة المصور الصحفي اشتية".

وعدّت النقابة، في بيان لها، أن هذه الجرائم اليومية بحق الصحفيين الفلسطينيين يجب ألا تمر دون محاسبة، وفق القانون الدولي.

ودعت إلى سرعة محاسبة مسؤولي حكومة الاحتلال وقادة جيشه الذين يعطون الأوامر والقرارات باستهداف الصحفيين في عموم فلسطين.
رقم : 850140
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