عشرات الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة على أرض مهددة بالمصادرة

وأقيمت الصلاة في منطقة وادي الربابة للاحتجاج على الاقتحامات المتكررة من قبل سلطة الطبيعة الإسرائيلية لها، رغم برودة الطقس.



ويقول الفلسطينيون إن سلطة الطبيعة الإسرائيلية تخطط لتحويل المنطقة إلى حديقة توراتية ما سيهدد بتحويلها إلى المستوطنين اليهود.



وتعتبر بلدة سلوان من أكثر بلدات شرقي القدس المحتلة استهدافا من قبل جماعات استيطانية إسرائيلية تقول إنها ستحولها إلى "مدينة القدس".



وقالت لجنة الدفاع عن أراضي سلوان في بيان، إن" سلطة الطبيعة الإسرائيلية اقتحمت الأرض في وادي الربابة، وقامت ببعض الحفريات التي استفزت العشرات من أهالي الحي".



وأضافت أن "الأهالي اجتمعوا رافضين وجود سلطة الطبيعة وقوات الشرطة وحرس الحدود المدججين بالأسلحة، والذين يهددون بمصادرة اراضي المنطقة لصالح مشاريع يهودية وتلمودية متطرفة".



وبعيد انتهاء الصلاة قام بعض المصلين بزراعة أشجار في الأرض إلا أن شرطة الاحتلال تدخلت ومنعتهم من مواصلة العمل.