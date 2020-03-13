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الجمعة 13 آذار 2020 ساعة 19:58

الحلبوسي يدعو لاجتماع عاجل واجراء تحقيق بعد قصف الامس

الحلبوسي يدعو لاجتماع عاجل واجراء تحقيق بعد قصف الامس
وقال الحلبوسي في بيان مكتبه الإعلامي إنه "في توقيت خطير وحساس من تاريخ الإنسانية، حيث يواجه العالم وباء شرسا يتطلب تنسيقا دوليا وتكاتفا عالميا، تمارس بعض الأطراف خروقات أمنية وعسكرية لا تنم عن أي مسؤولية تجاه أمن البلاد واستقراره، واخرها ما جرى خلال اليومين الماضيين من استهدافات متبادلة بين الأطراف التي تغامر بأمن المنطقة".

وأضاف: "لذا فإننا ندعو القائد العام للقوات المسلحة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ القواعد والمؤسسات العسكرية وسيادة العراق، وإجراء تحقيق بالاعتداءات على القواعد العسكرية العراقية باستخدام السلاح المنفلت؛ لقطع الطريق أمام أي ردود فعل غير مبررة، وكشف نتائج التحقيق للرأي العام".

وتابع الحلبوسي "نستنكر استهداف المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية، فجر الجمعة، الذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من منتسبي القوات العراقية، وتضرر البنى التحتية في المقار التي تعرضت للاعتداء، وكذلك قصف المطار المدني في مدينة كربلاء؛ الأمر الذي يعد انتهاكا للسيادة الوطنية، والذي يحتم على الحكومة العراقية اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية الفورية مع المنظمات الدولية ومجلس الأمن؛ لإيقاف هذه الاعتداءات".

واشار إلى أنه "من غير الممكن استمرار انتهاك السيادة العراقية، وارتهان البلد لسياسات الفعل ورد الفعل، من خلال السلاح المنفلت تارة، والاعتداءات على القواعد العسكرية تارة أخرى".

وختم الحلبوسي بيانه بالقول: "من هنا فإننا ندعو الرئاسات والقيادات السياسية في البلاد إلى اجتماع عاجل؛ لتدارس الوضع الخطير الذي نمر به، من تعد وخرق متكرر للسيادة، وانتشار السلاح المنفلت، واتخاذ كل الإجراءات التي تحفظ للوطن أمنه وسيادته، وتراعي مصالح الشعب ومستقبل أبنائه".
رقم : 850146
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