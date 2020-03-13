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الجمعة 13 آذار 2020 ساعة 20:05

الأردن يعلن خلوه من فيروس كورونا

الأردن يعلن خلوه من فيروس كورونا
وأكد وزير الصحة الأردني سعد جابر في تصريحات صحافية بثها تلفزيون "المملكة" الرسمي "شفاء المصاب الوحيد بفيروس كورونا".

وتقرر خروج الشاب الثلاثيني، الذي اعلنت عمان اصابته قبل قرابة اسبوعين خضع خلالها للعزل الطبي والعلاج، من المستشفى بعد فحوصات طبية شملت صورا طبقية وفحوصات مخبرية تثبت شفاءه.

وقال جابر إن "الفحوصات الطبية أكدت عدم إصابة أي من ذوي المصاب"، مؤكدا أيضا "عدم إصابة أي شخص من الذين خالطهم".

من جهته، قال الشاب محمد الحياري لتلفزيون "المملكة" قبل مغادرته مستشفى الأمير حمزة إن "الفحوص أظهرت خلوي تماما من فيروس كورونا والحمدالله، وأنا بصحة جيدة وتماثلت للشفاء".

وأعلنت الحكومة الأردنية في 2 آذار الحالي تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد للأردني الحياري الذي عاد حديثا من إيطاليا.

وقررت الحكومة الجمعة تعليق رحلات الطيران بين مصر والأردن اعتبارا من الاثنين المقبل.

وكانت اعلنت الثلاثاء اجراءات احترازية لمواجهة الفيروس فقررت عدم السماح للوافدين من فرنسا والمانيا واسبانيا بدخول المملكة.

وقررت كذلك وقف السفر من وإلى لبنان وسوريا، وإغلاق المعابر الحدودية مع الضفة الغربية والاراضي المحتلة.

أوقفت المعابر البحرية مع مصر، وحركة الركاب برا مع العراق.

والشهر الماضي منع الأردن دخول الوافدين من الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.
رقم : 850148
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