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الجمعة 13 آذار 2020 ساعة 20:25

سلطنة عمان تعلق التأشيرات السياحية لمدة 30 يوما

سلطنة عمان تعلق التأشيرات السياحية لمدة 30 يوما
ونقل بيان الوزارة بموقع "تويتر" عن لجنة معنية أن السلطنة لن تسمح للسفن السياحية بالرسو في موانئها أثناء تلك الفترة، كما سيجري تعليق الأنشطة الرياضية خلالها.

​وفي السياق ذاته، قررت تونس فرض العزل الذاتي الصحي لمدة أسبوعين على الوافدين إلى أراضيها من جميع بلدان العالم دون استثناء، كإجراء احترازي ضد تفشي وباء كورونا العالمي.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وقاربت الوفيات 5 آلاف حالة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 15 ألف في إيطاليا وتخطت 10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
رقم : 850151
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