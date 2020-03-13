استمرار احتجاجات الجزائر رغم التحذيرات من كورونا

الجزائر (اسلام تايمز)- خرج الآلاف من الجزائريين للتظاهر في الأسبوع الـ56 من الاحتجاجات، على الرغم من تحذيرات السلطات بأن التجمعات من شأنها زيادة خطر انتقال فيروس كورونا المستجد.