اخر تطورات الاتفاق 'الروسي التركي' حول مدينة ادلب

تركيا تعلن مرة جديدة التوقيع على اتفاق مع روسيا حول بنود وقف اطلاق النار في منطقة إدلب شمال غرب سورية.



وعقب انتهاء المحادثات مع الوفد العسكري الروسي في أنقرة اكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ان الاتفاق دخل حيز التنفيذ، من خلال تنظيم دورية مشتركة على طريق ام فور في منتصف الشهر الجاري.



وأضاف المسؤول التركي ان الدوريات المشتركة ستساهم بشكل كبير في ترسيخ دائم لوقف إطلاق نار. ولفت إلى أن الاتفاق يقضي بإنشاء مراكز تنسيق مشتركة مع موسكو لإدارة العمليات الثنائية في إدلب ومراقبة وقف إطلاق النار.



ويزور وفد عسكري روسي انقرة منذ الثلاثاء الماضي لتحديد تفاصيل وقف اطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو للحد من التوتر في ادلب.



ويشمل الاتفاق ترسيخ وقف إطلاق النار في المنطقة واقامة ممر أمني عبر تسيير دوريات تركية روسية مشتركة على طول الطريق السريع الرئيسي المعروف باسم ام فور في محافظة ادلب.



وكانت تركيا قد اطلقت في اول الشهر الجاري عملية عسكرية في إدلب ضد القوات السورية ردا على استهداف الجيش السوري مواقع الارهابيين في المنطقة بغارة جوية ادت الى مقتل 36 عنصرا من القوات التركية.



فيما اكدت موسكو انقرة باستخدام جنود اتراك صورايخ تطلق على الكتف ضد الطيران الحربي الروسي في اجواء ادلب متهمة في الوقت نفسه انقرة بانتهاك اتفاق سوتشي عبر تقديمها دعما عسكريا للجماعات الارهابية واسنادها بالقصف المدفعي والطائرات المسيرة.