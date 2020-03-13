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الجمعة 13 آذار 2020 ساعة 23:03

ترامب يعلن حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة

ترامب يعلن حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة
وقال الرئيس الأمريكي ترامب اليوم الجمعة في كلمة مباشرة بالبيت الأبيض، إنه فتح تمويلا بقيمة 50 مليار دولار لتمويل المناطق المحتاجة.

وصرح ترامب أن واشنطن تعمل بصورة جادة في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أنه سيتم تقديم الخدمات للمواطنين وأنهم لن يدخروا جهدا في مواجهة الأزمة الراهنة.

وأضاف أن الولايات المتحدة أغلقت الحدود تجنبا لانتشار الفيروس، مشيرا إلى أنه سيتم إيقاف دخول الأوروبيين لـ 30 يوما اعتبارا من يوم الأربعاء.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت اليوم بأن الرئيس دونالد ترامب سيعلن حالة الطوارئ في إطار جهود احتواء فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مراكز الرقابة ومنع انتشار الأمراض (CDC) في الولايات المتحدة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 1678 حالة، وعدد الوفيات ارتفع إلى 41.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات ارتفع بـ414 حالة بالمقارنة مع الإحصاءات السابقة، بالإضافة إلى تسجيل 5 وفيات جديدة.

وبين المصابين 49 شخصا تم إجلاؤهم عن مدينة ووهان الصينية، حيث بؤرة الفيروس، وعن اليابان.

وأضافت أن الإصابات تم تسجيلها في 46 ولاية وفي مقاطعة كولومبيا التي تقع فيها العاصمة واشنطن، فيما كانت المعطيات السابقة تشير إلى تفشي الفيروس في 42 ولاية والعاصمة واشنطن.

يشار إلى أن البيانات التي تقدمها مراكز الرقابة ومنع انتشار الأمراض قد تكون مختلفة عما تعلن عنه سلطات كل ولاية على حدة.
رقم : 850192
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