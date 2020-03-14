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السبت 14 آذار 2020 ساعة 08:19

لبنان: مستجدات جديدة حول فيروس "الكورونا"

لبنان: مستجدات جديدة حول فيروس "الكورونا"
وجاء في التقرير: “ان هذا التقرير يتضمن عدد الفحوصات التي تجرى بمختبرات المستشفى دون المختبرات الاخرى، ويبين بالارقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، على ان يعود للوزراة بيان الأرقام عن اعداد الاصابات على كافة الاراضي اللبنانية.

العدد الإجمالي للحالات التي تم استقبالها في الطوارىء المخصص للكورونا خلال ال 24 ساعة الماضية: 220 حالة، إحتاجت 22 حالة منها إلى دخول الحجر الصحي ، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي.

العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية: 202.

النتائج السلبية: 196.

النتائج الإيجابية: 6، خمسة منها كان قد سبق لها ان اجرت فحوصات في مختبرات اخرى وتم ادارجها ضمن بيان وزارة الصحة اللبنانية الصباحي.

غادر المستشفى 20 شخصا كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية.

يوجد حتى اللحظة 9 حالات في منطقة الحجر الصحي.

العدد الإجمالي للحالات الإيجابية داخل المستشفى 45 حالة.

وضع المصابين بالكورونا مستقر ما عدا حالتين وضعهما حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل”.
رقم : 850224
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