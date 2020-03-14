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السبت 14 آذار 2020 ساعة 08:37

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينييْن اثنين على حدود غزة

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينييْن اثنين على حدود غزة
وقال جيش الاحتلال، في بيان: إن "قوة تابعة له اعتقلت فلسطينيين اثنين، اجتازا الحدود، جنوب قطاع غزة".

وزعم أن "الشابين كان بحوزتهما قنبلتان وسكينان"، في حين لم يصدر عن الجانب الفلسطيني تصريح حول حادثة الاعتقال.

وعلى فترات متقاربة تعلن "تل أبيب" اعتقال قواتها لفلسطينيين "يتسللون" من قطاع غزة إلى الأراضي المحتلة.

وتحظر القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين في القطاع، دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق عليها اسم "المنطقة العازلة"، وتطلق النار وتعتقل كل من يوجد فيها.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها نحو 5 آلاف فلسطيني منهم 450 معتقلا إداريا، و200 طفل، و42 سيدة.
رقم : 850230
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